25歲周姓男子與15歲少女交往，兩人在台中市租屋同居半年，先後發生30次性交關係，導致少女懷孕，還進行人工流產，少女與媽媽都不願追究周男的責任及求償，還請求法官從輕量刑，台中地院依妨害性自主罪判周男徒刑10月，得上訴。

周男與15歲少女自2018年6月交往，兩人在台中市租屋同居半年，期間每月約嘿咻5次，前後發生性行為30次，還導致少女懷孕，進行人工流產，案經少女主動告知社工，依法通報而警方循線查悉。

台中法官認為，周男明知少女年僅15歲，性自主及判斷能力均未臻成熟，基於保護青少年健全成長，縱使經少女同意，仍不能與她發生性交行為，更因而導致少女懷孕，進行人工流產，嚴重影響少女的身心健康及人格發展。

而少女及她媽媽在法院審理時表示，雙方是男女朋友而發生性關係，不願追究周男責任，也不求償，還請求法官從輕量刑。法官審酌兩人為男女朋友關係，因互有愛慕之意而發生性交行為，且周男犯後坦承犯行等原因，依妨害性自主罪，輕判周男徒刑10月。

(中時 )