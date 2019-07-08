不滿遭影射利用弱勢 屏縣議員蔣月惠提告 18:072019/07/08 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣議員蔣月惠不滿遭影射利用弱勢，氣得親赴屏東地檢署提告。(林和生翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因咬警案被依妨害公務起訴的屏東縣議員蔣月惠，不滿國民黨籍議員唐玉琴在網路留言，影射她目無法紀、利用弱勢，氣得蔣8日親赴屏東地檢署以涉嫌公然侮辱按鈴申告；但唐玉琴則回應，自己沒有指名道姓，不必對號入座。 (中時 ) #縣議員 #蔣月惠 #屏東縣 #地檢署 #屏東地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒駕震撼教育 17人到殯儀館擦玻璃 11:292019/07/04 社會 SM角色扮演太入戲 反悔互告法院見 21:062019/07/04 社會 自強號刺殺鐵警 鄭嫌聲押獲准 21:282019/07/04 社會 屏縣議員蔣月惠咬女警 遭起訴 23:052019/07/05 社會 冤魂纏身！殺情夫下體綁橡筯落跑 小三出車禍被逮 13:222019/07/06 社會 科技查賄中心 9日出擊 01:182019/07/07 政治要聞 社會熱門新聞 成功嶺打靶抗命遭圍毆 士兵判拘役30日 - 刑案 - 中時 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 男與少女珠胎暗結 女家長為他求情 - 刑案 - 中時 半年打賞女神直播主135萬 他初見本尊驚呆… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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