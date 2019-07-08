因咬警案被依妨害公務起訴的屏東縣議員蔣月惠，不滿國民黨籍議員唐玉琴在網路留言，影射她目無法紀、利用弱勢，氣得蔣8日親赴屏東地檢署以涉嫌公然侮辱按鈴申告；但唐玉琴則回應，自己沒有指名道姓，不必對號入座。

(中時 )