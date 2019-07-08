▲海外華裔青年英語服務營在中寮國小大禮堂舉行聯合始業式開幕典禮。（楊樹煌攝）

▲立委馬文君在英語服務營感謝41位華裔青年為中寮學童撒下英語學習種子。（楊樹煌攝）

▲海外華裔青年志工帶來精采的舞蹈、表演，炒熱現場氣氛。（楊樹煌攝）

為讓學童度過充實的暑假，南投縣中寮鄉永樂、中寮、永康、清水、爽文及永和6所國小，申辦教育部與僑委會共同辦理的海外華裔青年英語服務營，8日起海外青年志工們分別在各校進行2周的教學活動，以多元活潑、生動有趣的方式，增加偏鄉學童英語學習機會，共有約280位學童受惠。

始業式8日上午在中寮國小舉行，除了41位海外華裔青年志工，這次營隊結合了東海大學關懷營的42位志工，共同服務偏鄉學童，志工們帶來精采的舞蹈、表演，炒熱現場氣氛。此次營隊除英語學習還加入專業訓練、國際接軌、積極創新、團隊合作等面向，課程相當豐富。

海外華裔青年志工邢明瑜說，回來台灣好幾次，第1次擔任志工，他們所設計的課程融合唱歌、汽球等元素，讓學童在玩樂中，開心學習英文。

僑務委員會僑生處副處長林宏穎說，海外青年服務營自2006年起開辦，今年有550位志工返台參加，分別到16縣市88所國中、小學進行英語教學服務，共有3,900位學童受益。

立法委員馬文君說，偏鄉地區較缺乏英文學習資源及設備，這次有來自美國、加拿大、英國、澳洲學地區的志工投入，進行英語教學服務，希望可以引發學童學習英文的熱情，拓展國際視野。同時她在會中也對41位華裔青年，不辭勞苦，深入偏鄉為中寮學童撒下英語學習的種子，表達由衷的感謝。

(中時 )