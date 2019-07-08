為讓學童度過充實的暑假，南投縣中寮鄉永樂、中寮、永康、清水、爽文及永和6所國小，申辦教育部與僑委會共同辦理的海外華裔青年英語服務營，8日起海外青年志工們分別在各校進行2周的教學活動，以多元活潑、生動有趣的方式，增加偏鄉學童英語學習機會，共有約280位學童受惠。
始業式8日上午在中寮國小舉行，除了41位海外華裔青年志工，這次營隊結合了東海大學關懷營的42位志工，共同服務偏鄉學童，志工們帶來精采的舞蹈、表演，炒熱現場氣氛。此次營隊除英語學習還加入專業訓練、國際接軌、積極創新、團隊合作等面向，課程相當豐富。
海外華裔青年志工邢明瑜說，回來台灣好幾次，第1次擔任志工，他們所設計的課程融合唱歌、汽球等元素，讓學童在玩樂中，開心學習英文。
僑務委員會僑生處副處長林宏穎說，海外青年服務營自2006年起開辦，今年有550位志工返台參加，分別到16縣市88所國中、小學進行英語教學服務，共有3,900位學童受益。
立法委員馬文君說，偏鄉地區較缺乏英文學習資源及設備，這次有來自美國、加拿大、英國、澳洲學地區的志工投入，進行英語教學服務，希望可以引發學童學習英文的熱情，拓展國際視野。同時她在會中也對41位華裔青年，不辭勞苦，深入偏鄉為中寮學童撒下英語學習的種子，表達由衷的感謝。
(中時 )
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