◎山水模擬民調 國民黨總統初選韓國瑜勝出

國民黨今晚起將進行總統黨內初選民調，根據「放言」委託山水民意研究所作的最新民調，在依國民黨初選計算方式進行對比式民調情況下，無論設定對手為蔡英文，或加入柯文哲的「三腳督」，都是由韓國瑜勝出。

◎暑假天天滑手機1小時 將增6%近視風險

近視不再只是一種現象而是一種疾病！高度近視甚至會導致失明，年紀愈小得到近視，將來近視度增加愈快，如果讓幼稚園的幼童玩玩手機更慘！每周玩手機等近距離用眼持續1小時，將來近視風險比近距離看電視多出10倍。有位高度近視的國二學生近2年玩手機玩到視網膜剝離、裂孔，差點搞瞎自己，唯有事更多戶外活動才能保護小孩遠離「惡視力」！

◎希臘大選變天 保守派重返執政

希臘7日舉行國會大選，由米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領軍的保守派「新民主黨」，擊敗現任總理齊普拉斯領導的「激進左翼聯盟」（Syriza），可望奪下國會逾半議席，而讓希臘成為首個扭轉民粹主義巨浪的歐洲國家。希臘依靠歐盟等提供長達8年的金融援助，以及推動撙節政策度過了國債危機，但經濟狀況依然嚴峻，如何消除人民的不滿將是新政府的一大難題。

◎陸外儲大漲182億美元 黃金增33萬盎司實現7連增

中國國家外匯管理局今天（8日）公佈的最新數據顯示，截至6月末，中國外匯儲備為31192.34億美元，較上個月增加182.3億美元，超過市場預期，並創下去年5月以來的新高。

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

(中時電子報)