台南市中西區開山里爆發登革熱群聚感染，衛生單位噴藥、孳清工作雙管齊下，但因連日天雨，加上住戶警覺性不足，每天仍發現藏有孑孓的積水容器，衛生局除了開單罰款，考慮動員更多人力徹底孳清，杜絕疫情擴散。

台南市8日發生第6例本土型登革熱，與前5位病例相同，患者以開山里為生活圈，台南市衛生局8日邀請防疫專家分析疫情，認為當地未落實孳生源清除是主因之一。

開山里疫情連環爆，台南市衛生局尚未查到真正的感染源，近日孳清人員卻持續在該里住戶內、外發現有陽性反應的積水容器，顯示孳清工作仍有漏洞。

不僅如此，台南市近日陣雨下下停停，戶外噴藥效果不彰，積水容器倒掉又盛水，病例持續累增，衛生局考慮放晴後，在開山里重新噴藥，動員大批人力徹底孳清。

中西區公所表示，開山里分成3個區塊，以靠近東門圓環的地區為疫情熱區，當地有幾戶民眾因作資源回收，會囤積回收物，開山里長目前決定以價購方式向民眾買下這些回收物，並請環保局直接清運。

台南市衛生局8日找來一群專家召開防疫會議，基層防疫人員表示，高層只會「開會防疫」，不如實際動員，台南市2015年也找過專家開會，仍阻止不了疫情延燒。現階段派更多人力到開山里全面孳清，才是杜絕疫情擴散的最好方式。

(中時 )