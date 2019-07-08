日本東北大學助教福田雄認為牽水狀屬於追悼式的社會學。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉「牽水狀文化祭」，探討災難記憶與災後民俗。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉牽水狀文化祭，8日邀日本學者金菱清等人，與台灣學者、口湖鄉民舉辦座談會，針對日本311地震引發海嘯、口湖百餘年前水難，探討災難記憶與災後民俗，提醒後人在緬懷先人的同時，更要重視災難的防範。

口湖鄉牽水狀文化祭源於清朝道光年間雲林沿海發生大海嘯，造成口湖、四湖鄉數千人罹難，後人為緬懷及超渡先人，每年舉辦牽水狀超拔法會。

雲林縣政府今年特別邀請台北藝術大學教授林承緯，以及日本東北學院大學教授金菱清、東北大學助教福田雄等師生10餘人，8日在金湖國小舉辦「災害所存在的永恆性：牽水狀儀式的重演與承繼 」台日座談會。

金菱清表示，日本在2011年3月11日發生311大地震，引發大海嘯造成嚴重傷亡，災後政府積極展開災民心理復建，他以社會學與心類學來研究口湖牽水狀祭儀，希望藉此探索台日對於水難災害的記憶，留於後人參考。

福田雄分享他在日本與印尼所見的災難記憶；碩博士班學生認為日本的水難祭典較嚴肅，台灣較常民化；其他大學生提及牽水狀與日本的盂蘭盆會有很多共同點。

林承緯指出，他帶領學生進行牽水狀文化研究多年，把災難記憶融入民俗的作法，具有提醒後代子孫重視災難防範的意涵，充滿先人智慧與防災觀念，此次與日本學者座談，可以更深入探討台、日人民如何面對災難記憶。

雲林縣文化處長陳璧君說，牽水狀祭典呈現敬天重祖、悲天憫人的信仰，也提醒大家思考環境變遷與人類生存課題，未來縣府將持續與地方社團、學校合作，讓牽水狀文化祭永續傳承。

(中時 )