台中市政府今年推動「無障礙友善共融公園」，編列9650萬元經費，從6月開始分為3階段發包動工，「每1座公園各具特色」，預計33座公園年底將施工完畢。（照片由台中市建設局提供）

近來有台中市民發現，部分鄰里公園，園區內正拆除施工，建設局表示，今年推動「無障礙友善共融公園」，市府編列9650萬元經費，從6月開始分為3階段發包動工，預計年底33座公園將施工完畢；北屯區3分埔公園施工進度已達95％，預計7月底將完工。

「老公園穿新衣」台中市建設局副總工程司徐守全表示，共盤點規畫33座公園，進行「無障礙友善共融公園」設計，包括特殊造型的旋轉咖啡杯、鳥巢型鞦韆、磨石子溜滑梯等「友善共融」設施，不分老少都可享用公園設施。

面積有1．75公頃大的北屯區3分埔公園，為鄰里公園，於12年前興建，但因地區人口數逐年增多，公園設施老舊且不堪使用，在眾人的期盼下，3分埔公園今年6月動工重新整建，將擺脫舊有面貌，嶄新的公園將給松竹里民有更好的活動空間。

「每1座公園各具特色」，徐守全指出，每座公園的休憩、遊戲區等，都符合地方民情、規畫不同，但公園一律標示供輪椅、輔具通行的出入口位置，提供民眾明確指引；部分公園還導入無障礙「輪椅盪鞦韆」，讓坐輪椅的民眾體驗鞦韆樂趣。33座鄰里公園完工後，將提供民眾打卡、拍照景點。

(中時 )