「朝聖高悅酒店」成功活化全國最貴蚊子館，被譽為「最有神氣的飯店」。（張朝欣翻攝）

斥資7億元整建的雲林縣「北港鎮第1公有市場」閒置10餘年，遭行政院評為「全國最貴蚊子館」，經業者活化為「朝聖高悅酒店」，由於緊臨北港朝天宮媽祖廟，吸引不少民眾住宿、舉辦喜宴，被譽為「最有神氣的飯店」。

「北港鎮第1公有市場」1988年因火災燒毀，北港鎮公所以BOT方式與建設公司共同重建，2001年啟用命名為「榮華富貴市場大樓」，斥資7億元的新大樓卻因經營不善閒置10餘年，被行政院工程會評為「全國最貴蚊子館」。

雲林縣企業主王元亨前年取得經營權後展開活化，命名為「朝聖文旅」試營運，今年更名為「朝聖高悅酒店」，除提供住宿服務，更結合媽祖文化、童話故事打造主題宴會廳，本月正式營運，讓蚊子館化身為「神氣飯店」。

王元亨表示，朝聖高悅酒店位於北港朝天宮旁，設有中西合併、歐式典雅、夢幻浪漫3種風格宴會廳，可容納110桌，絕佳的地理位置讓媽祖婆近距離見證新人們愛的誓言，已有新人在此舉辦婚宴，並前往朝天宮拍攝婚紗照，請媽祖見證兩人的愛情。

王元亨指出，他身為雲林沿海地區子弟，小時候經常跟著大人到北港第1公有市場，當時店家攤販雲集、熱鬧非凡，看到第1公有市場閒置年多，內心非常不捨，因此與友人集資取得經營權，打造「最有神氣的飯店」，希望重現第1公有市場早年繁華榮景。

(中時 )