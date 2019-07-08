這隻可愛的獨眼馬爾濟斯公犬去年由熱心網友出養，轉送至美國領養。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣43歲黃女因常救援流浪貓狗與江女結識，前年底她去二林安置一隻馬爾濟斯，隨即轉交他人，卻仍向江女收取每月1千元的助養費用，江女直到去年7月得知真相，發現狗兒早被送至美國，憤而提告，黃女遭彰檢依詐欺罪嫌起訴。

愛心救援毛孩的動物志工，卻濫用愛心詐騙助養金？起訴書指出，李姓網友前年9月15日在臉書社團「二林人的大小事」貼文，指有隻右眼喪失的馬爾濟斯小公狗走失，呼籲網友協尋主人。

黃女得知後主動聯繫李女，表示要安置小狗，帶走狗兒後取名「泰迪」，卻因經濟問題，前年12月傳訊向江女尋求金援，江女同意，並從去年1月起至4月每月資助1000元作為狗狗助養費。

不過，黃女去年初就將狗狗交由馬姓臉友安置，並於去年3月送至美國出養，她卻仍隱瞞實情，繼續向江女收錢，並將臉友貼出的狗兒在美生活照，透過LINE轉傳給江女，並傳訊息指「毛長了、有比較胖了」，直到江女後來前往黃女住處，才赫然發現小狗早已被外國人領養。

彰檢調查，美國領養人去年3月就曾在臉書張貼獨眼馬爾濟斯在美國的生活照片，足見當時小狗確已被領養至國外，黃女在小狗被安置、領養後，卻持續向江女收助養費善款，4次共4千元，已涉犯詐欺取財罪嫌，應提起公訴。

(中時 )