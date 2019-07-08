立委洪慈庸8日表示，台中市府將原規畫社宅太原段土地進行公開標售，質疑「賣地炒房」，要求政風單位應立即啟動相關調查；新聞局長吳皇昇指出，社宅是重大施政，市府依輕重緩急持續推動，籲洪慈庸多做功課，別胡亂批判市府。

洪慈庸表示，先前踢爆盧秀燕市長上任後取消太原段不蓋社宅，盧市府至今仍不願正面回應問題，現在又將原規畫社宅的太原段土地標售，盧市府對該區不是有其他厲害規畫，恐還衍伸「賣地炒房」疑慮。

吳皇昇指出，洪慈庸屢次錯誤理解市府政策，甚至把政策延續及創新調整的美意講得一文不值；根據市府都發局規畫，北屯太原段因有同榮段及北屯段兩項社會住宅規畫正在進行，按照整體市政考量，原太原段因此調整到需求高的西屯國安段，是輕重緩急和整體考量。

洪慈庸表示，太原段社會住宅鄰近商圈、學校、文化中心、三個公園，是精華地帶。在太原段社宅基地(地號140)旁，就緊鄰3個總太建設的建案—總太明日、總太青境、總太2020，其中總太2020基地(地號140-1)也宣布將推出總太2020二期計畫，此舉是否為建商量身訂做，不免引發外界聯想，要求政風單位徹查。

吳皇昇表示，洪慈庸也曾判斷西屯國安段和北屯太原段兩地段的價值孰高孰低，叫市府要考量成本，但後面又說要求市府在兩個地段都要做社宅，邏輯實在錯亂，他說洪慈庸若老用道聽塗說方式，不但傷害認真做事的市府同仁，更是很壞的示範。

(中時 )