部落青年除了口述歷史，著手從文獻探尋撒奇萊雅歷史。（許家寧翻攝）

花蓮縱谷平原多為阿美族，舞鶴山下的馬立雲卻獨有一個撒奇萊雅族部落，相傳百年前抗清失敗隱姓埋名流亡至此，不過遷移時間、路線、氏族卻沒有更多可靠的線索供後人推敲，部落青年解讀日據戶口名簿，透過製作家族系譜，找回祖先遷移密碼。

原本生活在花蓮市奇萊平原的撒奇萊雅族，1878年因大清帝國開山撫番產生衝突，族人與噶瑪蘭族埋石締盟共禦外侮，史稱加禮宛事件，雙方鑿戰4個月，清軍來援火破達固部灣部落，兩族慘遭「破庄滅族」，造成4千多名族人喪生，四處流亡。

有族人隱性埋名、躲在阿美族部落，也有族人流亡至百里外的豐濱鄉新社與瑞穗鄉馬立雲等地；馬立雲落青年指出，先前透過口述歷史紀錄遷移過程與人物志，但是族人何時遷移？又是從何地遷移？卻沒有更多可靠的文獻線索供後人推敲。

「所有的途徑，都是為了讓我們更接近隱藏的密碼」，瑞穗鄉奇美原住民文物館專員拉翁‧進成表示，原文館與台灣史前文化博物館合作，舉辦「日治時期戶口名簿調查工作坊」活動，邀請學者帶領學員從日據時期戶口名簿，解讀各個欄位與記事。

工作坊也邀請了七腳川壽豐部落的青年李玟慧，分享製作家族系譜的過程與感動，鼓勵學員從戶口名簿製作自己的家族系譜；鄉長陳進光盼透過工作坊課程來認識自己的家族脈絡、艱辛遷移過程，成為了解家族、部落，了解自己的撒奇萊雅人。

(中時 )