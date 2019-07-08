新竹老爺酒店的「老爺經典燉牛膝」，在店內是只送不賣，除了來店4人同行被招待外，民眾要想品嘗只能預訂外帶禮盒回家吃。（陳育賢攝）

暑假到了，大家玩好玩滿也要吃好吃滿！新竹老爺酒店「Le Cafe 自助餐廳」即日起推出「美食狂歡，牛仔很忙」牛肉美食季，只要4人同行，老闆就要送你吃曾獲老爺集團料理首獎的「老爺經典燉牛膝」，讓你大口吃肉，體驗西部牛仔的荒野精神。

新竹老爺酒店瞄準牛肉愛好者的市場，此次特別在暑假獻上各式牛肉美饌，要滿足老饕的胃蕾，「Le Cafe 自助餐廳」主廚特別變化出豐富繽紛的創意料理，包括美國南方菜餚「卡津煮牛肉」，「卡津」為多種辛香料所混合而成的調味料，在烹調的過程中會散發強烈的香味，就像爵士樂一樣富有個性，並提升了料理的層次。

主廚也選用口感爽滑細緻的牛頰肉，醃製後將牛肉均勻的煎上色後，依序加入洋蔥，西芹，蕃茄，蒜頭···辛香料拌炒，再加入牛高湯以小火慢煮並加入調味，光用聞的就令人垂涎三尺。

另，最誘人的「香烤沙朗牛排」也要霸氣登場，主廚特選口感軟嫩、油花分布均勻的沙朗部位，無需過多的調味，僅灑上些許海鹽，更能凸顯牛肉本身的鮮甜，軟嫩口感中帶點原始的肉香，讓人忍不住吮指回味。

「焗烤培根小洋芋佐美式切達起司醬」，則是將烤至鬆軟的小洋芋鋪上濃郁的起司，金黃色澤超吸精，一入口滿滿的起司香氣更是滿足。

此次老爺也特別增設「寶貝區」，設計小朋友最愛的美式香腸捲、迷你鮮魚堡、脆皮炸薯條…等，讓大人大口吃肉，小孩也吃的開心。

「美食狂歡，牛仔很忙」牛肉美食季，自即日起至8月31日，平日每人800元加1成服務費，假日每人900加1成服務費，活動期間只要4人同行，老闆就要送1客在飯店內只送不賣的「老爺經典燉牛膝」。此外，老爺也推出限量預訂只能外帶的「老爺經典燉牛膝」冷凍禮盒，每客499元。

(中時 )