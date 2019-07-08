年金改革上路滿一年，根據退撫基金日前公布的最新精算報告，在維持提撥費率12％不變情況下，公務員和教育人員退撫基金將分別在2041年和2040年用罄，比當初年改會預估的更早破產，精算報告也建議，盡速提高費率至少到16％，以避免擴大財務負擔。

在蔡英文總統力推下，立法院2017年6月三讀通過攸關公務人員、公立學校教職員和政務人員退休撫卹的年金三法，蔡英文並親自召開記者會，強調年改後公教退撫基金至少可維持30年的財務穩健。

政委林萬億則估算，省下的錢挹注到退撫基金，可讓破產年限延後19年，公務人員退撫基金可延後到2050年破產，教育人員退撫基金破產年限延後到2049年。這個前提是公務人員和教育人員提撥費率由現行12％逐年提高到18％，而且投資報酬率有4％。

根據退撫基金日前公布的第七次精算報告，也是年改後首次精算報告，如果提撥費率由12％逐年加1個百分點到15％，公務人員和教育人員退撫基金將分別在2046年和2044年破產，若逐年調高到18％，則分別會在2052年和2047年破產，其中公務人員部分較年改會原本預估的晚2年，教育人員則是早2年破產。

不過修正後的「公務人員退休資遣撫卹法」，法定提撥率雖調整為12％至18％，但實際提撥率，必須由考試院會同行政院，依據退撫基金定期財務精算結果，適時檢討調整。否則就是維持現行的費率水準。

而根據這份精算報告，在維持提撥費率12％不變情況下，公務員和教育人員退撫基金分別在2041年和2040年破產，亦即如果費率維持不變，公務人員退撫和教育人員退撫基金將分別在22年和21年後破產。

(工商 )