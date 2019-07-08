衝浪業者推立槳賞日出遊程，讓遊客從不同的角度看見台東之美。（莊哲權翻攝）

超夢幻！台東衝浪業者暑假期間推出立槳（SUP）日出體驗，帶領遊客飄浮在太平洋上看日出，上周六三仙台熱氣球光雕迎日出，首出團在平靜無波的海面上看熱氣球、迎日出，玩家說，第1次用不同的角度，欣賞台東的美。

台東衝浪店業者小J說，立槳全稱為「站立式划槳」，是結合獨木舟與衝浪的水上活動，可以在平靜的水域及開放的海面上使用，安全性相對較高，也較容易上手，在台東還是剛興起的水上休閒活動，暑假期間，他們推出日出體驗夢幻遊程，躺在太平洋上看日出。

上周六的首出團，剛好也是三仙台日出光雕音樂會，陸地上大家都塞爆，30多名遊客卻在教練帶領下走海路，划著立槳悠哉地飄到海上看熱氣球，當時海面上平靜無波，看著熱氣球立球，還與岸上數萬名觀眾遙遙相對，遊客開心地說，原來熱氣球光雕也能這麼看。

來自屏東的媽媽帶著2個年輕女兒一同出海，她們凌晨3點就集合出發，女兒們玩得不亦樂乎，但是媽媽則因為沒睡飽，覺得很痛苦。

雖然大家都睡眠不足，但是當海面上逐漸浮出曙光，蛋黃般的朝陽從海面上升起，把太平洋染得一片金黃，遊客望著曙光大喊：「好美」，再轉頭望著岸上的人潮和熱氣球，有玩家說，第1次從海上看台東，感覺真的很不一樣。

小J說，暑假期間每周六、日只要天氣好、海況許可，都會舉辦日出體驗團，帶領大家用不同的視角看見台東之美。

(中時 )