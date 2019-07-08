香奈兒秋冬高級訂製服系列大秀在巴黎大皇宮發表。（香奈兒提供）

使用香奈兒時尚玩色顏彩盤打造秀場妝容。（香奈兒提供）

秋冬趨勢在眉型展現上變得中性，秀場使用香奈兒防水斜角眉筆。（香奈兒提供）

頂級精品香奈兒秋冬高級訂製服系列大秀在巴黎大皇宮發表，不只服裝備受好評，全新妝容趨勢也受到矚目，品牌全球創意彩妝與色彩設計師露西婭皮卡以圖書館裡的文青為靈感，打造中性優雅的眉型輪廓，讓女人眉宇之間不只是有女人味，更帶點英氣率性。

露西婭皮卡設計靈感來自圖書館裡奢華優雅的書香氣息，特別在眉頭部分用鮮明的濃眉呈現中性魅力，眉尾處自然延伸，帶來威嚴自信的感覺，將過往比較女性的眉型加上一點陽剛， 訴求迷人的中性特質，「香奈兒防水斜角眉筆」是她這次妝容最愛的產品，她建議，眉毛的部分可以先使用香奈兒防水斜角眉筆往上梳理眉毛，接著從眉頭開始往上修飾不平整的區域，眉毛和眼線皆注入幾何元素，塑造出氣場強大的女性魅力，脣部以香奈兒水潤聚光棒打亮，讓臉部呈現出透亮的完妝感，睫毛膏僅點綴於睫毛末端捲翹處，不搶走眉毛的風采。

底妝以香奈兒時尚裸光微滴粉底精華與香奈兒時尚玩色顏彩盤，塑造出柔美透亮妝感，顴骨處則以香奈兒水潤聚光棒打亮，她也分享，香奈兒時尚玩色顏彩盤的遮瑕膏在脣部周圍做出自然的脣線。

(中時 )