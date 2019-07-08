花蓮夏戀嘉年華湧進大批遊客，但中央通道因火災封閉，造成動線受阻，影響攤商業績。（許家寧攝）

連嗨8天8夜的花蓮夏戀嘉年華，吸引大批觀光客與樂迷齊聚東大門夜市，滿滿人潮，讓攤商笑得合不攏嘴，不過上月火災造成夜市中央天橋封閉，許多遊客不知道封橋後半端還有夜市，人潮走不進去，讓未受火災波及攤商生意一落千丈，不住叫苦「那邊水洩不通，這邊好清幽。」

花蓮東大門夜市六月初一場深夜惡火，造成自強夜市有37攤全毀，因應夏戀嘉年華活動，24家受災攤商申請路權在夜市旁重慶路搭設臨時攤位，但生意大不如前，後段攤商雖未受火災波及，不過連結夜市的路橋下通道封閉，遊客看到路口被圍起來，以為後面的攤商都燒掉了。

東大門夜市南段攤商雖未受火災波及，因中間陸橋通道被封，造成遊客進不來。（許家寧攝）

「人潮看的到，吃不到」，位於代天府端的自強夜市攤商指出，受到動線影響，很多遊客及民眾大多就此折返，災後業績掉至三成，最近夏戀嘉年華雖帶動夜市人潮，不過遊客要爬上草原，繞一大圈才能到這裡，影響遊客意願，攤商實際受惠有限。

有遊客發現後方還有攤位，開心和攤販說「那邊人多好擠喔，還是你們這邊清幽」，讓攤商哭笑不得。根據攤商了解，橋梁鑑定報告建議將連接原民一條街夜市與自強夜市中間的舞台及陸橋拆除，何時才能重建恢復原貌，攤商還不知道。

東大門夜市榮譽主委林文松說，被燒毀的攤販，目前在重慶路上設置臨時攤位，自強夜市南端的攤販也持續營業中，許多老自強夜市的精華攤商如蔣家棺材板、東李記廣東粥及東山鴨頭等攤商仍在此服務，也希望民眾廣為宣傳，歡迎前來消費。

花蓮夏戀嘉年華湧進大批遊客，火災後段攤商抱怨未能受惠。（許家寧攝）

(中時 )