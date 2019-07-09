高雄市長韓國瑜上任以來，一直在思考如何讓民眾更便利。近日，「高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點」第13點規定，經韓國瑜在市政會議拍板定案，修正通過，其中有兩項便民措施，預定7月公告推行上路；將可大幅縮短申請時間。

高雄市都發局8日表示，每年5至11月是台灣的防汛期間，尤其7至9月颱風豪雨更是頻繁，民眾常為防範雨水淹入大樓地下室所苦。都發局透過檢討修訂不合時宜的設計規範，解決此問題。

都發局長林裕益表示，未來建案，如為防範雨水淹入地下室，需設置「車道頂蓋」，可以免適用容積移轉許可要點第13點建築設計「退縮距離」限制。

都發局為簡政便民、提升行政效能，同時也針對簡化審議流程進行變革。未來申請開發案件，只要經都市設計審議委員會審查通過，不需要取得容移許可，業者即可直接向都發局申請都設許可，估計原需耗時2個月作業時間，縮減為只要2周。

林裕益說，高雄市審查容積移轉申請案件許可要點，2013年訂定以來，執行多年，民眾及業者對於「車道頂蓋退縮距離限制」及「審議過程冗長」，常有所抱怨。

都發局表示，此次檢討修訂容移要點，將「都市設計」與「容積移轉」兩項審議許可作業程序，予以脫鉤，開發業者可同步申請許可作業，縮短申辦時間。

(旺報 )