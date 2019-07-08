立法委員徐志榮（前排左3）抵達新興國小捐款，幫助躲避球隊出國比賽。（何冠嫻翻攝）

頭份市新興國小躲避球隊將參加第29屆日本全國小學生躲避球交流賽，但因旅費不足學生們自製鑰匙圈上街義賣籌資，縣內旅行社、企業等得知後紛紛大力贊助機票、旅費，立法委員徐志榮承諾募資10萬元、苗栗縣議長鍾東錦掏腰包捐贈捐5萬，目標80萬元的旅費已達70多萬元，讓學生們能無後顧之憂創下佳績、為國爭光。

新興國小躲避球隊去年奪下全國躲避球賽混合組冠軍，今年拚勁全力從逾30支勁旅中脫穎而出，創下2連霸，獲推薦將於8月參加第29屆日本全國小學生躲避球交流賽。球隊共16名成員，赴日比賽需80萬元旅費，月初成員們經討論製作躲避球紀念鑰匙圈，上街義賣。消息一出，孩子們自立自強精神感動眾人，徐志榮8日一早與企業代表等人赴校捐款，期許孩子們繼續創下佳績。

徐志榮表示，見孩子在炎夏四處義賣心生不捨，聯絡企業、民間好友，盼能無憂無慮、專心練習。球員們一圓出國比賽夢，對各界慷慨幫助與加油支持滿懷感激，誓言奪佳績。

(中時 )