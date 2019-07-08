關務署台北關與法務部調查局等單位在桃園地檢署的指揮下，在今年上半年連續在桃園機場攔截3批毒品闖關案，總共查獲愷他命及安非他命共380公斤。桃園市調查處與台北關8日下午首次在台北關大禮堂舉行破案記者會。（陳麒全攝）

關務署台北關與法務部調查局等單位在桃園地檢署的指揮下，在今年上半年連續在桃園機場攔截3批毒品闖關案，總共查獲愷他命及安非他命共380公斤。桃園市調查處與台北關8日下午首次在台北關大禮堂舉行破案記者會。（陳麒全攝）

關務署台北關與法務部調查局等單位在桃園地檢署的指揮下，在今年上半年連續在桃園機場攔截3批毒品闖關案，總共查獲愷他命及安非他命共380公斤。桃園市調查處與台北關8日下午首次在台北關大禮堂舉行破案記者會。（陳麒全攝）

關務署台北關與法務部調查局等單位在桃園地檢署的指揮下，在今年上半年連續在桃園機場攔截3批毒品闖關案，總共查獲愷他命及安非他命共380公斤。桃園市調查處與台北關8日下午首次在台北關大禮堂舉行破案記者會，由桃園市調查處處長汪仁成與台北關關務長陳依財說明聯合查緝經過。

台北關表示，今年年初，有二批從緬甸空運來台的冷凍金線魚運到桃園機場，依慣例貨主會在保麗龍箱內放上保冷劑，以確保魚貨處於低溫狀態保持新鮮度，台北關關員用X光機檢視時發現，保冷劑顯示異常影像，開箱檢查發現後，箱子底層的保冷劑內，全部裝了愷他命，總重318公斤。

時隔一周，台北關機動稽核組關員在篩檢從馬來西亞進口貨物中，發現一批48台汽車專用的臭氧消毒機相當可疑，注檢攔截開箱檢查後，發現裡面夾藏了21公斤愷他命。

在今年6月，台北關快遞機放組關員用X光機檢查一批從大陸經澳門轉口運到的燈具，在密封的金屬散熱管內查獲安非他命，深入再過濾其他艙單，也攔截到另一批相同的貨物也夾藏毒品，共起出安非他命41公斤。

這3件在桃園機場攔截到的毒品，台北關交由調查局桃園市調查處報請桃園地檢檢察官指揮偵辦，先後在桃園市中壢區、高雄市彌陀區、台中市豐原區等地，逮捕或拘提主嫌11人到案，經檢察官向法院聲請羈押全部獲准，檢調將繼續溯源追緝幕後販毒集團。

這場聯合緝毒記者會出席的包括調查局副局長林玲蘭、桃園地檢署襄閱主任檢察官楊挺宏、桃園地檢署主任檢察官江祐丞、關務署副署長陳善助、關務署關務查緝組組長陳木生、關務署督察室主任廖榮旭、桃園市政府警察局警政監王炳煌、台中市警東勢分局分局長蔡元戎等查緝有功單位主管，記者會現場也將查獲的380公斤安非他命或愷他命毒品全部排開，宣示政府截毒於關口的決心。

(中時 )