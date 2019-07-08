一名香港籍的何姓民眾，為一圓在台灣生活夢想，以７１歲的高齡來台在嘉義某大學求學，日前，何某北上到政治大學參觀，卻在搭乘公車時將背包遺忘車上，何某緊急向轄區文山一分局指南所求助，員警李佳潔受理後，迅速在半個小時後尋回背包交還何某，讓何某感激萬分。

據悉，３７年次的何姓男子是香港人，雖然年紀已高，卻仍毅然決然地隻身來台求學，只為一圓在台灣生活的夢，何某一直在嘉義就學，日前首度到台北旅遊，搭乘棕１８路線公車在政治大學下車，下車後才發現背包遺忘在車上，因背包內有許多重要物品，何某趕緊就近向指南所求助。

指南所員警李佳潔受理後依據何某描述，即刻調閱市警局監視器過濾可能的公車車號，迅速連絡到該公車司機，駕駛表示已將遺失的背包送往木柵公車總站，何民得知背包得以尋回，原本忐忑慌亂的心才隨即平復。對李員在半小時內便迅速幫他尋回背包，對台灣警察的服務態度及熱心亦讓他倍感窩心。

(中時 )