獲得奮發向上獎的新港國中小學生陳芯卉（中），不畏逆境認真求學並照顧家庭的責任心感動眾人，7日縣長徐耀昌表揚並致贈獎勵金。（何冠嫻攝）

蓬萊國小學生章羽珊（中）獲總統教育獎，8日苗栗縣長徐耀昌接見表揚。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌8日接見表揚獲總統教育獎的蓬萊國小學生章羽珊、獲得奮發向上獎的新港國中小學生陳芯卉，讚兩人為所有學子的學習表率。

今年將升小二的陳芯卉為低收入戶家庭，母親於縣府以工代賑，父親罹癌期間她不但主動照顧爸爸，幫忙按摩、清洗灌食針筒等，還協助整理家務、準時完成課業，在校學習表現優異、熱心助人，父親病逝後，她強忍著悲傷，仍認真用功讀書，希望未來能開店賺錢，讓媽媽可以休息、分擔家計。

剛從蓬萊國小畢業的章羽珊出身單親家庭，家中經濟靠低收入補助支撐，半年前父親因猛爆性肝炎住院，她不但扛起照顧重擔、打理家中大小事，還要兼顧學業，而她積極樂觀態度更在體育領域表現亮眼，屢次在田徑場上跑出佳績。她不畏逆境的樂觀態度獲肯定，成為今年苗栗縣總統教育獎唯一得主，未來希望能成為田徑國手，翻轉人生逆境。

縣府教育處長徐永鴻表示，總統教育獎全國共有有352人參加、161人進入複選，最終遴選56人獲獎，其中陳芯卉因競爭激烈未能獲獎，但她優異的表現，獲教育部頒發奮發向上獎殊榮。

徐耀昌8日接見頒獎表揚章羽珊與陳芯卉，並致贈獎勵金，對兩人表現給予高度肯定與讚賞，她們不畏逆境奮發向上的精神為眾人學習典範，盼兩人繼續以開闊心胸面對未來挑戰，朝夢想前進。

(中時 )