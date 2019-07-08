美國總統川普向來偏愛福斯新聞，但7日他連發五則推文炮轟福斯，這種罕見的情況讓網友瞬間沸騰。

川普第一推寫道，「週末看福斯比看收視率極低的假新聞媒體美國有線電視新聞網（CNN）更糟糕。」接著又推文：「福斯新聞未能獲得那場非常無聊的民主黨辯論的主辦權，它現在開始邀請大批民主黨人上節目，甚至拿假的、沒有來源的《紐約時報》作為信息來源。」

川普餘怒未消，第三推：「福斯變太快了，他們忘了是誰讓他們有今天！」第四推：「不敢相信，福斯聘用了唐娜·布拉澤爾，一個被CNN解僱的人，因為她曾向騙子希拉蕊洩露辯論題目，簡直無法想像。」

網友調侃川普，「你全部時間都在看電視，難道沒有別的事情要做嗎？」突然炮轟向來交好的福斯，有網友便產生了一個疑問：「那他們（福斯）現在報導的有關你的新聞還100％真實嗎？」

目前尚不清楚什麼事讓川普大動肝火。不過《今日俄羅斯》猜測，這可能與福斯新聞增加了對民主黨籍總統候選人的相關報導有關，他對這些報導感到不滿。

(中時 )