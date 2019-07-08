三峽拱橋整建鋪設的木質模板路面，不僅發出噪音還有安全疑慮，8日會勘決定將在下周三前改鋪PU鋪面。（陳俊雄攝）

三峽拱橋封閉維修卻讓周邊居民出入不便，為此交通局8日舉辦會勘，市議員江怡臻、礁溪里長周志鴻、永館里長蘇正國均出席，經協調後決定裝置臨時紅綠燈，以90秒循環方式讓愛國路、清水街、民生街三方道路通行。

1933年完工啟用、現已被登錄為新北市定古蹟的三峽拱橋，由於外觀、結構都毀損嚴重，目前正由區所發包整建，由於封閉拱橋施工也讓周邊的礁溪、永館等里居民出入大不便。

礁溪里長周志鴻表示，拱橋臨時鋪面的木板不僅有安全疑慮，而且行人及車輛經過時發出巨大聲響，讓周邊住戶飽受噪音所苦，今日會勘後決議改以PU鋪面降低噪音、提升安全，改善工程將在下周三完成。

至於開放機車通行部分，由於改建封橋之初，傳出有機車騎士無視單向通行禁令逆向行車，險象環生，8日會勘後也決議將在愛國路及清水街、民生街口設置臨時紅綠燈，並以90秒一個循環檢討秒差，避免挺等紅燈過久造成民怨。

永館里長蘇正國表示，希望設置紅綠燈後，能先試辦一段時間後，針對不同時段需求檢討秒差，便利民眾通行。

交通局表示，拱橋設置紅綠燈後將會滾動檢討秒差，最快可在7月下旬設置；至於紅綠燈設置經費將由市議員江怡臻爭取。三峽拱橋完工後將拆除臨時紅綠燈設施，改為雙向2線機車道及1線人行道。

(中時 )