直播互動益智節目《台視17Q》昨（7）日晚間八點live播出，邀請到多組陣容堅強隊伍信心十足來挑戰，其中本土劇超辣惡女丁國琳直接在直播上叫演員江國賓老公，讓江國賓超害羞，直呼：「現在直播，公開場合不要叫我老公好不好！」

丁國琳（右）唯一一位叫老公的人就是男星江國賓（左），也讓江國賓超害羞。（圖／台視17Q提供）

這集請到了「戲劇一哥隊」林佑星和江國賓做足準備來雪恥，「鬥嘴夫妻隊」楊皓如和老公Michael高顏值夫妻相伴搶獎金，「跨界藝術家隊」集結明杰、又仁、郭堰琳三人組隊，「美豔惡女隊」兩位氣勢超強惡女搭檔丁國琳、李新，還有Papu lady宇珊率「偶像聲林隊」葉柔、陳紀庭帶來新單曲〈動物園藏夢〉。

輪到江國賓挑戰答題搶獎金時，他一上場，場邊丁國琳喊話提醒「老公！你這兩題有一次可以求救誒！」江國賓頓時不好意思說「現在直播，公開場合不要叫我老公好不好！」丁國琳說沒辦法，戲裡叫習慣了啊，謝震武好奇他被這樣叫會不舒服嗎？江國賓：「不是，直播耶，全國的觀眾朋友在看，人家會誤會」。

丁國琳（右）＆江國賓（左）。（圖／台視17Q提供）

許多網友留言稱讚江國賓好帥，還說難得看到他害羞的樣子，江國賓聽到說「我剛是害羞嗎？我是無奈你知道嗎，她以前演過我交往對象的女兒、也演過女友、幾次演我老婆，所以她都習慣叫我老公老公，每次看到她都說老公，我今天有煮那個，你要不要吃一下？剛我一進來她也拿東西問我要不要吃」丁國琳忍不住下場說清楚「沒辦法，我們真的演太多檔夫妻，我真的叫習慣了就改不了，我告訴你喔，全台灣我只叫你一個人老公，我不會叫別人老公！而且我女兒絕對沒有懷疑你真的是我老公，她只有說知道你是我戲裡的男朋友。」江國賓聽了直說感動，更開心的是當場澄清了他們並非真的夫妻。

(中時電子報)