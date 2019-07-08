理膚寶水粉刺肌＆痘痘肌專屬夏日控油抗痘無瑕妝容使用產品。（理膚寶水提供）

綠藤推出「成分小幫手」查詢系統供免費下載，讓消費者在購物時方便對照並避開有疑慮的成分。（綠藤生機提供）

美妝話題不斷，理膚寶水推出「My Skin Track UV」，首款免電池穿戴式電子偵測器後，再推出肌膚實驗室，邀消費者進行肌膚檢測，綠藤生機則祭出「成分小幫手」查詢系統，讓消費者在購物時方便對照成分，保養品牌不斷求新求變，也增加消費者對產品的黏著度。

理膚寶水與全球專業皮膚科醫師共同設計研發「理膚寶水油痘粉刺A.I.智慧診斷SPOTSCAN」引進高解析大螢幕設備，安排專業藥師及美容師團隊現場1對1協助，幫助消費者解惑，即日起至28日，從台北、台中、高雄快閃巡迴，可洽品牌官方粉絲團。

向來重視透明標示成分的綠藤生機，首創的「成分小幫手」供消費者免費下載，這個資料庫顯示不同品類應避開或禁用的成分，包含了防曬、保養與清潔等等多達6大產品類別，資料庫內建了上千個拒用成分，費時半年，彙整國際美妝龍頭 Sephora以及純淨保養通路 Credo、Follain、The Detox Market 所拒絕的成分交集清單，並針對台灣消費者量身定制，扣除了台灣已禁用或罕見成分，下載後可隨身攜帶，在購物時方便對照並避開有疑慮的成分。

(中時 )