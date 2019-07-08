隨著俄羅斯和烏克蘭在黑海之間的緊張局勢提升，美國決定為烏克蘭升級幾個海軍基地，至少達到可停靠美國和北約軍艦的標準。這些港口距離俄羅斯控制的克里米亞僅幾公里。

即時防衛新聞(Breaking Defense)報導，克里米亞危機從2014年就開始，之後雙方衝突不斷，到了去年11月，俄國軍艦在俄烏之間的刻赤海峽扣押了3艘烏克蘭軍艦，據說還是美國轉送的，形勢更緊張。

美國挑選奧恰科夫(Ochakiv)和尼古拉耶夫(Mykolaiv)兩處，其中奧恰科夫離克里米亞米島的西北部不到30公里，尼古拉耶夫則在南布格河，克里米亞就在它的下游。美國要整修與升級現有碼頭，並增加一個新的浮動船塢、船舶修理設施，使這兩處地方成為北約部隊的海上作戰中心。

自冷戰以來，俄羅斯一直擔心有一天烏克蘭將離開俄羅斯，最終使莫斯科的家門口，出現一個北約海軍基地，這種恐懼導致俄羅斯奪取併吞並克里米亞，避免烏克蘭哪一天加入北約。

雖然烏克蘭不是北約成員，但確實已接受了北約部隊的訓練，目前正在舉辦一年一度的海風演習，美國派出數百名陸戰隊成員參與，也有許多北約盟軍作戰艦。

自2014年以武力奪取克里米亞半島以來，莫斯科已向半島派出一些最先進的軍事裝備，包括5個S-400防空營、10艘作戰艦、6艘基洛級潛艦和新型戰鬥機。

作為反制，黑海西側的羅馬尼亞，正從美國購入愛國者防空飛彈系統，並部署在距離克里米亞僅200公里的黑海邊。羅馬尼亞和美國最近在黑海舉行了一系列模擬擊落無人機的防空演習。

不過，美國不能把航空母艦派到黑海裡，因為「蒙特勒公約」(Convention of Montreux)，該公約限制了非黑海週邊國家，軍艦在海峽中停留的船舶大小和停留時間，黑海內所有的軍艦的總噸位不得超過3萬噸，最多只能維持二十一天，因此美國最多派出8000噸的驅逐艦。

雖然美國在水路上的存在受到限制，但在烏克蘭擁有新的港口設施，將使美國和北約的軍艦能夠比以往任何時候都更靠近克里米亞航行和停靠，可監控俄羅斯的活動。

(中時電子報)