前新北市長朱立倫今天在市長侯友宜陪同下，參拜板橋慈惠宮。圖：朱立倫辦公室提供

國民黨總統初選民調晚間展開，下週一總統人選出爐，不過，鴻海董事長郭台銘今（8）早自爆「七七凱道遊行要5位參選人公開簽」，此話令對手前新北市長朱立倫深感不認同，「因為大家都簽好了，不應再配合特定候選人辦造勢活動，郭董就把它簽了就好了」。

國民黨今起進行為期一週總統初選民調，鴻海董事長郭台銘為5位角逐總統大位者中，唯一沒簽署參選公約，郭上午自爆「我一直要簽，昨天凱道活動建議可以弄一個板子，5位在場一起簽，但國民黨沒動作，又不說顧慮在哪，陷我於不義」。

對此，黨內對手前新北市長朱立倫今天參拜板橋慈惠宮後表示，當時他親自簽署公約並轉交給黨中央，「郭董到現在還沒有簽，我呼籲他趕快簽」，他不同意再安排五個候選人公開一起簽公約，因為大家都簽好了，不應該再配合特定候選人辦造勢活動，「郭董就把它簽了就好了」。他強調，不管有沒有簽公約，沒有任何一個參與初選的人可享有特權，或者對將來違紀或脫黨有任何假想。

針對台北市長柯文哲幕僚李縉穎在PTT有發文，要網友挺郭台銘，郭欣然接受並歡迎支持，是否透露出白色力量與郭台銘合作的可能性。

朱立倫說，綠、白兩陣營近期不斷發動支持國民黨特定候選人，用一個最簡單的政治ABC邏輯，若民進黨要灌票，一定灌給最好打的候選人，民進黨內部一直傳言「最害怕的朱立倫初選過關」，因此他要呼籲藍軍支持者冷靜思考理性選擇，千萬不要讓民進黨操控國民黨初選的目的得逞。

朱立倫指出，很多對比式民調方面他都超越郭台銘，他與郭台銘比的是政策之爭，沒有任何個人之爭。他比郭台銘更重視少子化，但是全部由國家養並不公平，有錢人必須自己養；朱立倫提出的主張才符合公平正義。

媒體問到，昨天反鐵籠公投遊行，前立法院長王金平說當天12點才接到通知，朱立倫表示，昨天不管有沒有來參與，大家都是支持台灣一定要走民主這條路，希望公投能夠讓民眾的聲音被聽見；大家都是反對公投被沒收，反對鐵籠公投，不管有沒有到現場，立場都一樣。他已經應王院長邀請，這兩天也會一起直播。

由於郭台銘今年4月宣布參選之前到板橋慈惠宮參拜，宣稱媽祖要他一定要出來，朱立倫今天也到此參拜，是否有較勁意味。朱說，慈惠宮是9年前他宣布參選新北市長後第一個參拜的地方，也是去年侯友宜參選市長後第一個參拜的地方；「天上聖母媽祖是屬於全民的」，他相信媽祖一定會保佑認真做事、穩定穩健的朱立倫。

(中時 )