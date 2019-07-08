華裔青年鼓舞在地學生跟著一起唱跳。(許素惠攝)

61位來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、南非及貝里斯等國華裔青年，8日到雲林土庫馬光國中等校，進行2周的英語教學服務，除了上課，也勁歌熱舞展現才藝一饗台灣學生，讓偏鄉孩子看見國際，見識到不同東方文化的青春活力。

僑委會、教育部等單位合辦的海外華裔青年英語服務營，包括草嶺生態地質國小等7所小學及2所國中共兩百多名學生今天齊聚馬光國中聯合開訓。

馬光國中校長林玉彬除感謝志工犧牲假期投入偏鄉英語教學，並表示過去參加過營隊的雲林孩子，都難忘華裔志工的熱情，即便志工回到本國，仍與台灣學生保持聯絡，情如手足，這種來自不同國度和文化的交流，既難得又珍貴。

志工Kevin說，參與營隊不只服務他人，自己也對台灣教育和文化有更深的認識，台灣孩子情感內斂但純樸，彼此相處經驗很美好。

今年營課程設計結合在地文化特色包括台灣小吃的英文簡介、單車參訪觀光工廠，同時也融入西方文化，例如美國節慶介紹、英語歌曲舞蹈教學、英語脫口秀，內容豐富多元。

(中時 )