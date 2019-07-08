宜蘭市長江聰淵17日將攜帶蔡總統賀文，與美國馬里蘭州洛克維爾市簽約締結姐妹市。賀文上蔡的頭銜卻是「台灣總統」引發質疑，總統府今天表示，賀文由宜蘭市公所準備，非總統府正式文書，但蔡總統曾說，2300萬人選出來的總統，稱呼台灣的總統並不為過。

江聰淵預計13日飛往美國訪問9天，22日由費城搭機回國，期間將赴馬里蘭州洛克維爾市訪問，並簽約締結姐妹市。江聰淵也將到國會山莊拜會，並到白宮會晤重量級參議員與相關官員。蔡英文總統也以「台灣總統」之名，親自簽署準備好的賀文，由市長江聰淵帶往美國。

不過蔡英文在這份賀文中的頭銜卻是用President of Taiwan（R.O.C.），引發外界質疑是否意圖在逐步消滅「中華民國」的正式名稱。

對此，總統府昨天表示，有關蔡總統在一份宜蘭市與美國馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)市締結姐妹市賀文上簽署一事，事實上這件賀文是由宜蘭市公所準備，並請總統簽署。至於總統府一般的正式文書，皆是使用President Republic of China（Taiwan）。

不過府方也強調，相關稱呼模式，在2016年訪問巴拿馬的時候就有被討論過。當時蔡總統就說，2300萬人選出來的總統，稱呼台灣的總統並不為過，這也是國際上很多人、很多媒體對我們國家元首的稱呼，不需要做政治的解讀。

(工商 )