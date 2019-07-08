國民黨7日在凱達格蘭大道舉行「反鐵籠公投」凱道大會師活動，5位總統初選參選人齊聚一堂，接力上台演說。郭台銘除參加大會師活動，再加碼站在總統府前説「送國旗帽給蔡英文，我等他30分鐘」。最後，蔡總統沒出現，郭台銘痛罵小英一頓。對此，民進黨立委王定宇回擊：「這不是霸氣，是幼稚！」並提醒郭台銘可以在專機塗上國旗展現愛國心。

王定宇在臉書為蔡總統抱不平，他指責郭台銘硬要蔡英文戴國旗帽「不是霸氣，是幼稚！」，譏諷郭台銘「以為大家都要配合你嗎？」，郭台銘只是呈現「以自己為中心的行事風格而已」。

接著，王定宇發起絲頁民調：你贊不贊成呼籲郭董，先從自己的專機塗上國旗標誌展現愛國旗的心意嗎？他指出，「郭台銘從起心動念要選總統後，一再地拿國旗當道具，進行選舉策略，要求別人要戴他的帽子。」

最後，王定宇消遣郭台銘「如果真的有心，國旗是對外識別、對內凝聚，請郭大老闆先要求自己的專機上，漆上國旗標誌，讓國旗跟著郭董，飛向海外、飛向北京、飛向昆山....一直飛...一直飛...飛到最高點！」

(中時電子報)