「夏戀嘉年華」邁入第4天，7日邀請重量級文青天后田馥甄、台語天后白冰冰、袁詠琳、草屯囝仔、許書豪、曾沛慈來演出，其中白冰冰一出場就「衣」鳴驚人，重現當年秀場風華，而睽違10年，田馥甄壓軸重登「夏戀嘉年華」，霸氣加碼安可曲，粉絲大呼過癮。

「夏戀嘉年華」上演天后對戰的戲碼，由台語天后白冰冰與文青天后田馥甄拚人氣。白冰冰率先登台，穿著一身鳳凰裝，戴孔雀毛頭冠亮麗登場，架勢十足，她笑稱自己就像媽祖出巡，坦言不惜成本耗資百萬治裝，除了演唱〈男人情女人心〉、〈來去花蓮〉以及與曾治豪合唱〈愛到底〉之外，還展現她綜藝天后主持的搞笑實力，讓東大門廣場搖身一變大型歌廳秀。

文青天后田馥甄接著壓軸登場，這是她單飛後首度於「夏戀嘉年華」登台，吸引許多粉絲徹夜排隊，只為了一睹天后風采。她在接連演唱〈日常〉、〈不醉不會〉、〈寂寞寂寞就好〉後，直接霸氣加碼熱唱國民神曲〈小幸運〉，現場氣氛超嗨，6萬人大合唱，彷彿大型KTV。

(中時 )