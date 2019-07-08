昔日偶像團體「紅孩兒」由馬國賢、湯俊霈、張洛君、張克帆、王海輪和韓志杰6名成員組成，風靡90年代少女們。隊長馬國賢、主唱張克帆及王海輪近日錄節目《MUCH金點秀》，王海輪曝「紅孩兒」解散原因，他直言是張克帆慫恿大家寫存證信函給公司，其餘5人因而跟公司解約，沒想到最後只剩張克帆留在老東家單飛出輯，讓主持人邵大倫直呼，「其他5人被擺了一道。」

張克帆解釋，當時認為公司對「紅孩兒」未來規劃模糊，便說服其他5人一起寄存證信函給公司。豈料最後唯獨張克帆1個人留在公司，還單飛發行個人專輯，其餘5位團員各自到不同經紀公司發展，但事過境遷，3人再合體上節目提及此事，沒有不滿情緒，只是笑笑帶過。

3人演唱師兄「小虎隊」歌曲〈青蘋果樂園〉，大翻跟斗展現好體力，帥勁不輸當年，引起現場歡呼，主持人張秀卿不甘示弱，她帥氣脫下高跟鞋，已21年沒翻過跟斗的她，一次就成功，但身穿裙子意外走光，讓一旁的張克帆及樂隊老師們清楚看到「芋仔色底褲」，阿咪老師直呼，「這個月不能打麻將了。」張克帆則吐槽，「配色好大膽，嚇死我了。」

(中時 )