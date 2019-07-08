阿諾與何妤玟、翁馨儀、錢盈潔近日錄衛視中文台《一袋女王》，討論「女人天生就是好奇的動物」主題。阿諾國小時，因為好奇插座為什麼可以讓電器運作，陪媽媽去髮廊時，竟把髮夾插進插座裡，頓時讓整間店跳電，而她兩根手指頭也因此變黑、帶焦味。

阿諾回憶，國小有次陪媽媽去髮廊弄頭髮，無聊的她看到吹風機、烘髮器一插進插頭就可以使用，雖然從小有被告誡插頭不要亂碰很危險，但她實在太好奇，就把拿在手上的小髮夾，兩頭用力撐開，隨即往插頭一插，瞬間聽到「碰」一聲，髮廊整個大跳電，整家店瞬間陷入一片黑，而阿諾在髮夾插入那一瞬間，因為觸電的關係，手指頭雖然馬上放開，但食指跟大拇指非常痛。

好不容易在店家排除障礙後，一開燈阿諾就看到自己兩個手指頭變超黑，還帶一點焦味，就在大家討論到底為何會發生這件事，她誠實舉手自首，也讓媽媽當場包了紅包賠償店家。

(中時 )