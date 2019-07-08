總統擬參選人王金平8日下午前往萬華區拜會北市市場代表。（吳堂靖攝）

國民黨初選民調8日開跑，宣布不參加初選的前立法院長王金平打游擊戰，直搗北市萬華區舉辦座談會，餐會席開53桌，來自北北桃的傳統市場、夜市攤商齊聚一堂，向王請願市場租金及補助，現場也宣布成立王金平之友會，眾人大喊「王金平總統凍蒜！」氣氛熱烈。

繼內湖掃街後，王金平選黨內民調第一天，前往萬華區拜訪北部市場界，來自北北桃的傳統市場、夜市攤商早早列隊等待，王金平到場後，一一向攤商握手致意，現場凍蒜聲不斷，更有不少人直接大喊「王總統好！」

值得注意的是，台北市目前面臨改建的東門市場、南門市場、成功市場等代表均出席，其中東門市場自治會長潘愛玉不僅坐在主桌，更是5位簽署王金平之友會的代表之一。

由於東門市場鄰近台北市長柯文哲住家，但改建卻遲無下文，潘愛玉致詞暗酸，東門市場具有百年歷史，到現在卻還是鐵皮屋建築，攤商每天忍受炎熱溫度工作，當政者卻視而不見，希望大家能夠支持王院長，把王院長送進總統府，為全台傳統市場發聲。

另外，其他市場代表也向王金平請願，包含恢復對全國傳統市場每年至少5千萬的軟硬體補助經費、凍漲公有傳統市場租金等。對此，王也承諾當選總統後，將恢復對於傳統市場的補助。

(中時 )