最近鴻海集團創辦人郭台銘為贏得國民黨黨內初選，對大陸砲口全開，為贏得國民黨2020黨內初選，除直指香港反送中大遊行證明「一國兩制徹底失敗」，又在國民黨政見會上講「沒有各表就沒有共識」。雖然有些評論指其「嗆中」表態是為爭淺綠支持者，但大陸媒體大多對此不以為然，有媒體評論直指郭董「自失格調，羞辱了無數在大陸的台商」，亦步亦趨地向台獨靠攏，已不像政治素人。

據《多維新聞》刊載的評論指出，更有甚者，郭台銘與網紅館長爬山進行直播時，郭董甚至說出了「我是給中國飯吃，不像有人是需要中國市場，是跟中國要飯吃」的話來，面對記者提問「不畏大陸威脅，沒怕誰的說法還算數嗎？」郭台銘甚至以手指怒 戳記者胸口，要記者去叫國台辦下指令，少問這種問題。

評論稱，郭台銘是台商西進大陸代表人物之一，這種吃飯砸鍋的表態不僅自失格調，也羞辱了無數在大陸的台商，當郭董亦步亦趨向台獨靠攏，已不像是政治素人。

雖然有人對此不以為然，說郭台銘的言行不過是選舉語言、為了博取中間以及淺綠支持者，不得不說些「嗆中」的話，一旦選上可能會比其他國民黨政客更大膽推進和大陸的合作。試想，若「嗆中」只是選舉語言，當選之後就沒有選舉壓力了嗎？這樣的邏輯如果言之成理，勝選後豈不更該罵大陸才能確保連任？

況且，國民黨「反中」的選舉語言如是相忍為國，爭取兩岸關係更進一步也就罷了，但昔日大陸開放讓利推動兩岸服貿協議，在島內被汙名化後，一場太陽花學運讓支持台獨的比例創新高，有此前車之鑒，北京已不可能接受國民黨一邊「抗中」，一邊又要兩岸和平的予取予求。現在蔡英文靠著「反中」撿到槍，當國民黨的候選人可以靠罵大陸贏得中間選民甚至淺綠的好感，即便贏得了選舉，當兩岸對立情緒不斷升級，當大陸民間反台聲浪高漲，這種短視近利的操作對台灣而言又是好還是壞呢？

評論說，兩岸關係原本是國民黨的強項，但現在的國民黨認準「反對民進黨」已成全台最大黨，在這樣的心態下，藍營只想以表面不獨、實質不統的路線蒙混過關，為了不被抹紅，又尾隨民進黨打起反中牌，這種方式除了讓國民黨陷入山寨與正牌的泥淖，唯一的作用就是助力台灣全面獨化。莫忘國民黨前面還有「中國」二字，罵大陸除了吃飯砸鍋更是自廢武功。

(中時電子報)