立法院剛完成國安五法修法，蔡英文總統隨即宣示下會期致力推動「中共代理人」修法，防止大陸透過代理人在台從事危害國家安全或社會安定的活動。爭取國民黨內提名的前新北市長朱立倫痛批蔡政府以國安為由，針對特定人士，以「中共代理人」或「抹紅」修理對方做為都不該存在，力推二度轉型正義，導正針對民進黨執政3年多來對付政敵、影響台灣民主等作為。

朱立倫下午參訪光點創意樂高機器人創客中心表示，針對過去白色恐怖時代或過往不當作為所做的轉型正義，他都贊成，但不能假轉型正義之名，行對付政敵、修理政敵或違反民主的作法。

「民進黨最近有很多的作法真的是不可思議」，朱立倫指出，包括最近又想要以國家安全為由，針對特定人士，以「中共代言人」或「抹紅」的方式來修理對方，甚至連購買農產品都還要分顏色，日前公投法修法影響台灣民主，或促轉會曾經要收羅一些人士等打擊政敵作為，都不應該存在。

他強調，二次轉型正義就是希望未來能去除民進黨這段期間的不當作為，並不是針對過去大家真正希望的轉型正義去修改，而是針對民進黨這三年多對付政敵、影響台灣民主人權的作法，一定要導正回來。

媒體詢問，民進黨上台之後儼然在清算國民黨，二次轉型正義是否會有清算民進黨的疑慮？朱立倫回應，這跟清算民進黨完全沒有關係，而是把過去不當清算在野黨的作法去除掉，台灣民主才能走上正軌，台灣不應該因為政黨輪替而去對付政敵，真正的作法應該是把違反民主的作法通通去除，讓台灣走向真正的民主。

朱立倫闡述具體作法，透過所有的專業人士及客觀人士，將大家覺得現在行政措施或法令上不當部分，比如限制出境，限制相關權益，或限制某些人法律相關責任等，都把它去除掉。至於會否有針對團隊顏色或背景的疑慮，朱說，此作法不是要修理對手，而是要去除不公平的地方。

(中時 )