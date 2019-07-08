溺水婦人獲救，送醫進一步檢查。（縣消防局提供）

金門全島海岸曾經都是「禁區」，結束軍管後才逐年開放，縣消防局將海域安全列為夏季首要工作，昨（7）日就在海防第一線慈湖三角堡前方，協同空勤總隊直升機和海、岸巡隊救回一名落水，漲潮中載浮載沈的婦人。

縣消防局勤指中心是在昨日上午7時許接獲民眾報案指稱，其妻開車出門，將車子停在慈湖觀景台旁，人卻不知去向，十分擔心她的安危。金寧消防分隊長陳莒揚火速率同隊員汪可云、鄭涵之、洪嘉壕及替代役王譽翰等人出動救護車及救生艇趕往現場，協同警方和海、岸巡隊在慈湖海域和附近道路、村莊擴大搜索，並通報空勤總隊直升機跨海支援。

在局長楊肅凱和大隊長陳國瑋坐鎮指揮下，先於觀景台右側約1公里處沙灘發現失聯婦人整齊放置的鞋、襪，隨即在遠離鞋、襪約500公尺處，發現她正在海面上載浮載沉，因適逢漲潮時候，海水已淹及脖子，隨時可能遭海浪吞噬，情況十分危急。

在外海救生艇據報趕回救援時，隊員洪嘉壕已奮不顧身跳入海中，徒手抓住婦人的手，順利拖回岸邊，還好僅手、腳有幾處遭海漂物劃傷外，意識清楚並無生命危險，但仍送醫進一步檢查，順利完成一趟驚險的海上搶救任務。

(中時 )