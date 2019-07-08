台北市長柯文哲近期全台跑透透，對於是否參選2020總統仍不願鬆口，但國民黨籍市議員鍾小平透露，柯文哲4日於上海宴請雙方官員、隨行議員及媒體，席間他與台北市副市長鄧家基談話，鄧說沒直接表態柯會選總統，但鍾解讀柯確定會選總統，因此返台後展開12個行政區里長動員，要幫柯籌組後援會。

鍾小平今還原當晚與鄧家基談話，鍾小平說，當時餐會很熱鬧，兩人有討論柯會不會選總統的議題，因現場很吵雜聽不太清楚，對於柯選不選總統，鄧沒有那麼篤定，但從談話中他解讀柯會選，因此決定幫忙動員。

國民黨總統初選正在進行，卻選在此時幫無黨籍的柯文哲動員，鍾小平說，早在半個月前傳訊息表明要退黨，當初立委初選民調監聽，自己民調較高卻落敗，代表黨要趕他走，因而決定退黨。

鍾小平表示，此次前往上海雙城論壇席間，柯有問隨行議員選總統的利弊得失，柯說沒鬆口表態，但他認為柯會選，最快應該8月宣布，因此決定提前幫忙動員，柯也知道清楚動員一事。

對此，北市府發言人劉奕霆表示，當晚宴會是主團結束行程後私下聚餐，因人數眾多，無法得知宴會過程談話狀況，柯市長至今也沒對外宣布要參選，一切仍是專心市政。

(中時 )