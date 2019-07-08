四技二專甄選入學各校結果陸續放榜，育達高中鍾毓翎、林保翔、謝翊婕，確定選讀台灣科技大學設計系工業設計及商業設計組。他們從小就對美術、設計感興趣，選讀育達廣告設計科，參與校內外活動課業也保持優異，成為大學新鮮人，朝成為設計師的夢想一步步邁進。

統測成績滿分75級分，鍾毓翎拿下69級分，她以四技二專甄選入學管道，錄取全國唯一名額清華大學藝術與設計學系設計組及台科大設計系工業設計組。她選讀台科大，期許未來成為工業設計師，做出兼具功能與美感的實用性產品，為人們帶來更多便利並解決生活問題。

謝翊婕統測同樣拿下69級分，這次統測數學設計群共有1萬多名考生，全國僅4人拿滿分，她就是其中之一人。謝翊婕說，高一數學小考她只拿8分，在數學老師江苑梅鼓勵下，每天勤練習題，拿到滿分唯一秘訣就是不斷練習，熟能生巧就有好成績。

林保翔統測68級分，靠甄選入學同時錄取全國唯一名額台灣藝術大學圖文傳播藝術學系及台科大設計系商業設計組。他在課業之餘，更是學校的親善大使，參加許多校內外的活動。他說，日本的平面商業設計非常厲害，夢想未來到日本留學，進一步成為頂尖的設計師。

(中時 )