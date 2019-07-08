立法委員參選人洪孟楷今日在臉書發文指出，蔡英文總統在宜蘭市與美國洛克維爾市締交姐妹市的祝賀文上，用英文及中文自稱是「台灣總統」，內文更寫「the president of Taiwan」，砲轟蔡「在國際上自稱台灣總統，這是要把中華民國下架嗎？」

洪孟楷說，在網路上流傳的姐妹市祝賀文，是民進黨籍宜蘭市長江聰淵臉書張貼，「中華民國外交部要不要出面解釋？」，洪也質疑，「現在總統對外都是用台灣總統來自稱嗎？還是我們現在在國際上的國號，已經改變成台灣國了呢？」

洪孟楷表示，「身為在520向中華民國國旗及國父遺像宣誓效忠的總統蔡英文，請不要忘記您現在也還要參選下一屆的中華民國總統。」，更砲轟蔡「現在自稱台灣總統，有什麼臉皮和理由參與中華民國的選舉」，「請總統府及外交部鄭重向國人道歉！這種嚴重失格的行為，無疑就是自我矮化！」

(中時 )