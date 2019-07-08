為推廣桃園市大溪地區農特產，大溪區公所配合「2019大溪大禧」系列活動，7月20、21日，以當地豆干、綠竹筍等特色農產，推出10道「辦桌」美食，每桌僅售2000元，2天各70桌；活動於11日上午9點起受理網路報名預約，想認桌民眾手腳要搶快。

大溪區長陳嘉聰表示，這次美食饗宴以大溪區特色農產品入菜，例如在地良質米、豆干、在地漁產類及畜產類，還有設施蔬菜、韭菜、綠竹筍、桂竹筍等，由蘿莎會館主廚設計出10道在地風味特色料理，現場也備有冷飲供民眾無限暢飲。

蘿莎會館主廚周智恆表示，這次菜色融合異國風味，包含有日式韭菜涼麵海鮮卷、泰式椒麻魚、大溪豆干控肉、金沙綠竹筍等，都是使用最符合時令的新鮮蔬果。活動訂桌自11日上午9點開始至7月11日下午5點截止，每桌10人，每人限訂1桌，報名方式一律採網路報名，網址http：／／food.twnpo.com。

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