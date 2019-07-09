中科「水堀頭公園」也是一座水保示範區，提供大型活動綠地、停車場、步道兼自行車、音樂廣場等功能。（圖／中科提供）

中部科學園區不是只是科技重鎮，園區內一座「水堀頭公園」，由中科編號滯4、滯5及滯6等3個滯洪池組合而成，地點於科園路底，友達光電公司及台灣康寧公司的東側，這座水保示範區提供大型活動綠地、停車場、步道兼自行車、音樂廣場、花生廣場、櫻花活動廣場區及眺望大台中地區的觀景平台等設施，是園區員工、地方民眾常探訪的綠色場域。

中科管理局表示，科學園區規畫之初，為兼顧生態保育與科技發展，特別將園區四周採綠帶及公園的設計理念，融入科學園區的整體規畫，也在回饋地方與敦親睦鄰原則下，將綠地休憩等公共設施，開放供民眾使用，還以原有的地名「水堀頭」為公園名稱，為科技城與地方社區打造密不可分的科技與人文鏈結。

滯洪池原為排水防洪設施，中科指出，園區鄰近大台中都會區，考量都會地區缺乏公園綠地，以大肚山台地乾旱多礫石的環境特色，營造出以滯洪功能為主，利用滯洪池所滯留的雨水提供生物棲息空間，成為兼具防洪、生態保育及休憩功能的自然生態公園。

中部科學工業園區為台中市帶來就業人口，也帶動經濟發展，中科強調，大部分都只關注到「科學工業」，中科重視科技產業，其實，當初中央規畫「科學工業園區」，「園區」的意義即代表雖然是科技生產廠房的場域，也要打造像「公園」的產業環境，「水堀頭公園」美景已是中科融入大自然的地標。

(中時 )