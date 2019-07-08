蔡英文總統即將出訪， 國民黨總統參選人郭台銘要送國旗帽給蔡英文，讓她在會見外賓時戴上。 蔡英文總統今天酸郭，「我不大適合首富的風格」，並強調自己不是他的員工，批郭的舉動是為初選造勢製造聲量。

蔡英文在臉書表示，關於郭董的國旗帽，「我有幾句話想說」， 她質疑郭董似乎習慣於每一件事情都要按照他的方法來做。「我尊重他的想法，但我不是他的員工」。而且他昨天的舉動，更像是為他自己初選的造勢，製造假議題，創造聲量。

她說，總統的出訪有必須符合的國際外交規格和作為，對於外交領域的儀節，外交單位很專業，也都有很詳盡的規範，一切按照外交場合的正式儀節來。

她也強調，中華民國台灣的存在，不只是呈現在國旗上，也展現在外交領域的工作上。「我們在國際上努力走出去，我即將到加勒比海友邦進行自由民主永續之旅 的國是訪問，就是呈現我們國家存在的事實」。文末標註「外交讓專業的來」。

(工商 )