夏季燕鷗追逐洄游丁香魚跨海來澎湖。(圖/陳可文)

澎湖是燕鷗天堂，每年燕鷗群集過境，海上或小島數以千計的燕鷗飛翔，蔚為奇觀；現在正值澎湖燕鷗季，搭船賞鳥旅遊新祕境，展開一場珍貴豐富的燕鷗嘉年華生態之旅。

澎湖群島擁有鬼斧神工玄武岩之美，更位處東亞候鳥遷移必經路線的中繼站，每年移棲季節來臨，各種候鳥過境，夏季出現於貓嶼、雞善嶼、鐵砧嶼、錠鉤嶼的燕鷗群最著名。

澎湖縣野鳥學會調查統計，澎湖鳥類紀錄中候鳥占了5分之4，夏候鳥以蒼燕鷗、白眉燕鷗、小燕鷗、玄燕鷗、紅燕鷗、鳳頭燕鷗等為主，2014年更發現「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗來作客，澎湖豐富自然生態之美揚名國際。

夏季燕鷗追逐洄游丁香魚跨海來澎湖，沿岸大陸淺棚地形提供絕佳覓食環境，鄰近無人島更是繁衍孕育處所，這兒成了燕鷗天堂。

澎湖縣政府公告將錠鉤嶼、雞善嶼、小白沙嶼列為「玄武岩自然保留區」，妥善保護特殊玄武岩地形景觀，同時也保存燕鷗繁衍的最後一片淨土。

近來旅遊業者相中生態旅遊新形態，積極開發搭船賞鳥的新遊程，正值澎湖燕鷗季節，成千上萬燕鷗群翔集海上好壯觀，遊客們乘船漫遊在無人島四周，一隻隻珍貴燕鷗盤旋天空好刺激，一舉打響澎湖暑假賞鳥新祕境之旅。

(中時 )