日本參眾兩院8日公布了698名國會議員2018年的所得報告，平均每人的年收為2千657萬日圓(約台幣774萬元)，較前次2017年公布時增加245萬日圓，也是自2002年公布的2千693萬日圓以來，16年來最高的1次。其中男女議員的所得竟相差了600萬日圓(約台幣175萬元)以上。

2018年的日本國會議員所得報告中，年收最高的是自民黨眾議員鳩山二郎，他的年收高達17億4千490萬日圓，也拉高了國會議員的平均所得。

這次報告中共有97名女性國會議員，她們的平均年收為2千零83萬日圓(約台幣607萬元)，較前次增加45萬日圓，但與601名男性的平均年收2千零794萬日圓相比，差了600萬日圓(約台幣175萬元)以上。

前次2017年公布的男女國會議員所得差距約為400萬日圓，18年來男女議員的年收差距進一步擴大。去年年收最高的是眾院預算委員長野田聖子，她的年收為3千零47萬日圓，除了議員所得外，還有稿費、演講費等約482萬日圓。

日本去年5月剛通過「政治領域的男女平等促進法」，促進男女候選人人數的均等，但女性議員的收入仍舊明顯地低於男性。早稱田大學前教授片木淳表示，女性在立場上仍被要求要照顧家，做家事、育兒，可能因此很難與男性議員一樣在國會之外還能賺些外快。

(中時 )