台中市舉辦花博期間，實施「花博職場學習體驗計畫」，提供100名遊客服務人員職缺，增加青年職場經驗，4月花博圓滿落幕，勞工局已協助超過3成計畫人員順利接軌職場，輔導就業不中斷。勞工局長吳威志說，將持續安排就業服務員定期關心，鼓勵發揮工作專才，達到穩定就業目標。

勞工局指出，原本在花博后里園區擔任遊客服務人員的小志，已順利找到餐飲店的工作；另外，擔任導覽員的阿和，藉由花博學習體驗計畫，找回對工作的自信，即將重返職場。

吳威志表示，搭配勞工局今年推出的「就業金安薪方案」，提供符合條件的就業者交通、租屋等多項補助金，協助曾在花博期間服務的民眾順利接軌職場。

「面對突發狀況時，更能掌握反應及進行危機處理」，小志感謝市府推動職場體驗計畫，讓他累積工作經驗，也向長輩學習，提升與人溝通的能力，確定未來的求職方向。

年紀較長的阿和由花博體驗工作，展現自己的工作能力，打破中高齡者就業不易的刻板印象，順利找到新工作。

就業服務處長傅晶如強調，市府持續提供「花博職場學習體驗計畫」計畫人員後續銜接就業服務外，台中市目前設置23個就業服務據點，遍及山海屯區，讓有求職需求的民眾，可以在地接受一站式就業服務。

(中時 )