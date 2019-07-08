台中購物節將在10日登場，市府打出贈送千萬豪宅大獎，吸引消費者來購物，業者也紛紛加入拚經濟行列，中國信託銀行8日宣布，提供全台5800台ATM自動櫃員機，傳播台中購物節活動訊息，所屬職棒中信兄弟隊在每場洲際棒球場主場宣傳，與市府攜手開創龐大消費商機。

經發局表示，中國信託銀行提供全台5800台ATM露出台中購物節活動訊息，向社會大眾宣傳，也鼓勵員工、客戶及與業務往來商家共同參與盛會，職棒高人氣的中信兄弟隊，也將在每場洲際棒球場主場播放購物節宣傳，讓球迷共襄盛舉。

中國信託銀行台中區域中心副總經理張志豐說，中國信託號召店家加入購物節活動，提供優惠，吸引民眾在購物節期間到台中市消費。

台中購物節即將開始，市府大力行銷，打出優惠吸睛又吸金，經發局表示，在7月9日中午12時前下載購物節APP並註冊成功，就有機會入住台中林酒店國王行宮套房及任天堂switch遊戲機。

此外，7月10日台中購物節開跑當日，不限金額消費就有機會抽中一年份霧峰區農會友善米，以上獎項都將在7月13日晚上7時30分於台中市民廣場抽出，7月14日下午將於大安濱海樂園抽出第一周國產汽車納智捷S3的幸運兒。

(中時 )