2019亞太城市峰會暨市長論壇在澳洲布里斯本舉行，副市長令狐榮達應邀出席，8日與布里斯本市長Adrian Schrinner共同簽署國際交流備忘錄，推動兩座城市的發展創新、經貿投資、運動、教育、觀光及災害管理等領域的交流合作，透過城市外交的方式，增加台中的國際能見度。

令狐榮達、秘書處長顏迺倫與市府團隊成員到澳洲拜會當地僑領及商界，商場開發商林昱宏分享投資開發拉比灣區的經驗，台中擁有海港的條件與優勢，建議可運用台中蓬勃發展的文創產業，推動「海創」來發展海線地區，可規畫投資模式，引入海內外資金，活化海岸線、發展觀光餐飲文化。

令狐榮達出席2019亞太城市峰會暨市長論壇開幕晚會時，參與峰會的85個城市領袖、超過千名代表，會中，與當地政界及南韓世宗特別自治市市長李春熙等亞太城市首長交換市政經驗，創造亞太地區繁榮願景。

他特別向國際友人與海外僑胞行銷台中好吃、好玩、好買之處，7月10日將盛大登場的首屆台中購物節、台中豐富觀光文化資源，多元創新的台中特色農特產品。

此外，還有10月眾多樂迷期待的爵士音樂節，還有明年2月台灣燈會及3月世界蘭花會議及蘭展、6月世界大學高爾夫球錦標賽，台中與布里斯本共創城市的繁榮發展。

(中時 )