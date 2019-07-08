塞翁失馬焉知非福，一名男子搭乘公車時誤將健保卡當作悠遊卡刷讓他相當尷尬，他滿懷歉意的向司機道歉卻遭到司機的辱罵羞辱，他傻眼的走到後面找位置坐好，卻聽到剛剛在自己後方的女孩很有正義感的要求司機道歉，最後兩人更在熱心的路人阿姨助攻下有了意想不到的發展。

原PO在《Dcard》表示，今天一如往常要去搭公車，由於平常都會把悠遊卡放在卡夾夾層裡，等到公車來就直接用該卡夾刷卡，卻試了好幾次都沒正常「嗶嗶聲」。直到他把卡片拿出來看，才發現裡面是健保卡...才想起來自己前幾天搭公車去看醫生的時候，急急忙忙把健保哪塞進去卡夾的，悠遊卡卻放在包包內袋裡...原PO說「司機不耐煩，我也怕後面乘客不耐煩」自己就更緊張了。他說，當時因為很尷尬，「就只好一直跟司機道歉」然後自嘲一下說了聲「抱歉我眼X」，沒想到司機竟然回說「什麼眼X，我看你是欠人X」當下讓他整個傻眼，只能默默走去後面坐下，原PO當時一直思考剛剛到底發生了什麼？結果這時候聽到了一點點爭吵聲，原來剛剛排在自己後面的女孩正在跟司機理論剛剛的事。

她認為司機的態度不對，講的話更過分，要求司機必須道歉！一陣小爭執之後，司機就轉過來大聲對原PO這邊說：「欸！少年仔！拍謝吼！」，原PO也很尷尬的回：「沒關係啦！」然後她那就滿意的點點頭然後去坐下，原PO說車子走了幾站後，剛剛跟司機理論的女孩竟然起身走到他身旁，坐下來安慰說「你沒有做錯，不要自責」而他也回應「謝謝你....但是你不用為了我跟司機吵架」，女孩卻說「你沒有錯，為什麼要這樣被對待？你可以接受，但我看不下去」... 這時候後面的阿姨也說話了，「年輕人，我覺得這個女孩子不錯，你要不要考慮認識一下，好好報答人家？」接著他就看到「那女生臉紅了」，他尷尬的向阿姨表示「我不好意思啦！」但阿姨又神助攻說：「妹妹，你有男朋友嗎？」她表示：「沒有」接著原PO就說：「阿姨不要這樣啦！人家可能不願意...很尷尬啦...」，然後下一站女孩就下車了。

原PO表示，「當下被罵的情緒我還沒反應過來，這一切都來得太快太突然，結果那女生就下車了」，他說自己當時也來不及反應，「她就在下一站下車了」他不知道她幾歲叫什麼名字、也不希望是在那種氛圍下去跟人家要電話求認識。不過事後原PO把事情告訴朋友，朋友鼓勵他PO上來《Dcard》試試，他說「我想為了今天中午跟我搭同一班公車的女孩，試一次看看」希望有機會能正式的認識女孩。

原PO在7月7日PO文，8號早上更新貼文時表示「女主角真的出現了！」「我很驚訝！我真的原本不抱希望的」他也強調這不是一篇創作文，並表示「生命中真的只要在乎值得自己在乎的人那就夠了，女孩⋯⋯妳不介意我晚點刪文吧？」

(中時電子報)