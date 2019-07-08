高雄韓國瑜。（高市府提供）

國民黨今晚6點起進行總統黨內初選民調，高雄市長韓國瑜暫時放下民調議題，在臉書貼文談【視察下水道清淤】。他表示，不看不知道、一看嚇一跳，直呼「下水道是一座城市的良心」，下決心責令相關單位於期限內還給我們「城市良心」應有的面貌。

韓國瑜表示，前幾天他和工程團隊一起鑽進下水道裡視察清淤，由於整治水患一直是市政重點之一，而半年多來相關團隊總是不停回報各種防洪疏濬的問題，所以他決定親自一探，畢竟沒有鑽下去的勇氣，還談甚麼富起來的決心。

不過，韓國瑜坦承，不下去不知道、一下去嚇一跳。他忍不住想起雨果在悲慘世界裡寫的：「下水道是一座城市的良心」，很明顯咱們高雄的良心還需要很多清淤修繕的改進工作，也難怪過去二十年光鮮亮麗的城市建設總是發揮不了實際作用，因為現代城市的進步指標已經不是看得見的地標建物，而是看不見的雨洪排蓄等基礎規劃。

韓國瑜表示，已經責令相關單位於期限內還給我們「城市良心」應有的面貌，而相應的水患與水質問題則需要同步對症下藥、標本合治。君不見唯有腳下一片清淨通暢的城市良心，才能乘載起280萬高雄市民的平安幸福。

韓國瑜視察下水道清淤

(中時電子報)